الداخل المحتل: مقتل سادس ضحية بجريمة إطلاق نار خلال 3 أيام

وطن: قُتل الشاب يوسف محروس أبو ستة (23 عامًا) متأثرًا بجراحه شديدة الخطورة بعد تعرّضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في مدينة رهط بالنقب المحتل الليلة الماضية.

ويرفع أبو ستة عدد ضحايا العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 6 ومنذ مطلع العام إلى 90.

ونقل موقع "عرب48" أن الطواقم الطبية نقلت الشاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، فاقدًا وعيه ودون تنفس أو نبض، ثم أعلنت نبأ وفاته.

وفي هذا الوقت قالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

يُذكر أن الشاب وهو من سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية، كان قد احتفل مؤخرًا بعقد قرانه، كما كان متوقعًا أن يعلن زواجه بعد شهر تقريبًا.

وتأتي الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب أحمد محمد جمل عكري مساء يوم الجمعة إثر شجار بين عائلتين، في جريمة إطلاق نار في قرية كابول.