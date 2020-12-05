الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس المحتلة

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم السبت، أكثر من 20 متظاهرا مناهضا لبنيامين نتنياهو، أمام مقرّ إقامته الرسمي في شارع بلفور بمدينة القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين الشرطة وبين المحتجين، بحسب ما بيّنت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّرت وسائل إعلام عبرية أعداد المتظاهرين بالآلاف للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي. وانطلقت التظاهرات من 4 مناطق في القدس إلى نقطة الالتقاء أمام مقرّ إقامة نتنياهو، كما انطلقت عشرات السيارات في مواكب من مناطق مختلفة في البلاد وصولا إلى القدس.

وقال موقع صحيفة "هآرتس" إنّ هذه أكبر تظاهرة في المنطقة منذ أسابيع.

ومنذ حزيران/يونيو يتظاهر "الإسرائيليّون" أسبوعيا للمطالبة باستقالة نتنياهو إثر إخفاقه في إدارة أزمة جائحة كورونا واتهامه بتهم فساد.