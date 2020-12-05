يوفنتوس يحسم ديربي تورينو لمصلحته في الوقت القاتل

وطن: قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه تورينو إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في لقاء ديربي مدينة تورينو الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق الكاميروني نيكولاس نكولو، وعادل الأمريكي ويستون ماكيني النتيجة في الدقيقة الـ77.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة اقتنص ليوناردو بونوتشي قائد السيدة العجوز هدف الفوز لفريقه برأسية متقنة.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ميلان، فيما تجمد رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

المصدر: RT