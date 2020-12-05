الاحتلال يفرج عن المعلمة هنادي الحلواني

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن المعلمة هنادي الحلواني، دون شروط، عقب التحقيق معها لساعات في مركز القشلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت الحلواني اليوم أثناء خروجها من باب الأسباط بالمسجد الأقصى، بحجة أنها لم تمتثل لاستدعاء الشرطة بالحضور للتحقيق في مركز القشلة.

وفي السياق، مددت شرطة الاحتلال اليوم توقيف الفتى محمد حمزة عبيد (14عامًا) من قرية العيسوية بالقدس المحتلة ليوم غد.

وكانت قوات الاحتلال استدعته للتحقيق في مركز صلاح الدين بالقدس، وبعد التحقيق مددت اعتقاله.