استمرار حملة مقاطعة بضائع الاحتلال في الدنمارك

وطن: للأسبوع الثاني على التوالي، نظمت، اليوم السبت، مجموعة العمل من أجل فلسطين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الفلسطينية، حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال في مدينة أورهوس الدانماركية.

ووقف الناشطون أمام المركز التجاري (سالينج) في شارع المشاة وسط مدينة أورهوس، رافعين لافتة كبيرة تدعو الى مقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي، والأعلام الفلسطينية، ووزعوا منشورات على المارة والمتسوقين تدعوهم لمقاطعة بضائع الاحتلال، ولاقت الفعالية تضامنا من شريحة واسعة من المجتمع الدنماركي.