1506 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال بينهم 314 حالة خطيرة

وطن: أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، أن 1434 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 61,537 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.5% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى في دولة الاحتلال الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 314 مريضا بينهم 97 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,901 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في دولة الاحتلال منذ بداية الجائحة 343,665 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 13,054 مريضا نشطا.

المصدر: (عرب48)