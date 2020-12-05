بيان | اتحاد المعلمين يعلن عودة الدوام غداً الأحد كالمعتاد

وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، تعليق إضرابه، والعودة للدوام غداً الأحد كالمعتاد، وفقاً لخطة وزارة التربية والتعليم.

وقال الاتحاد في بيان له، إن عودة الدوام كالمعتاد جاء بعد تواصل الاتحاد مع كافة المستويات القيادية، ولإعطاء الوقت للحكومة لصرف باقي المستحقات.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الإضراب يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على آلية تقسيط مستحقات الموظفين من قبل وزارة المالية.

وفيما يلي صورة عن بيان الاتحاد، نشرها مساء اليوم السبت، عبر صفحته على "فيسبوك":