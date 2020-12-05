زلزال يضرب جنوب تركيا ويشعر به سكّان فلسطين

وطن: ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة، السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، وشعر بها سكان فلسطين والدول المجاورة.

وأفاد مرصد قنديلي للزلازل، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وقع اليوم قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف المرصد أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر.

وأشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.5 على مقياس ريختر وهو مقياس عددي يستخدم لوصف قوة الزلازل.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار.