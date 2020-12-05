15 وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1030 حالة تعافٍ

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل15 وفاة، و1422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1030 حالة تعافٍ خلا الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم السبت، ان الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: رام الله والبيرة (5)، جنين (2)، نابلس (1)، أريحا (1)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (5).

وأضافت أن توزيع الإصابات في المحافظات كان على النحو التالي: الخليل (84)، جنين (96)، نابلس (197)، طولكرم (79)، رام الله والبيرة (112)، سلفيت (25)، قلقيلية (31)، طوباس (31)، بيت لحم (154)، ضواحي القدس (29)، قطاع غزة (584)، موضحة أنه تم إجراء 5307 فحوصات.

واشارت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (156)، جنين (125)، نابلس (24)، طولكرم (71)، رام الله والبيرة (122)، سلفيت (63)، طوباس (27)، قطاع غزة ( (442لافتة إلى نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.