وزارة الصحة لوطن: غدا سنقرر مصير الفصل الدراسي الحالي في ظل انتشار الوباء بصورة أكبر

رام الله - وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن اجتماعا سيعقد للجنة الطورائ العليا یوم غد الأحد، من أجل تقییم الحالة الوبائیة، واتخاذ بعض القرارات المحتملة مثل انهاء الفصل الدراسي الحالي قبل موعده، أو أية إجراءات لازمة أخرى.

وقال الشخرة لوطن عبر اتصال هاتفي: غدا سيصدر القرار خصوصا وأن وزراة الصحة تنتظر تقارير الطواقم الطبیة مع نھایة ھذا الیوم ، حیث سیتم تقدیمھا الى لجنة الطوارئ العليا، لتحدید مصیر العملیة التعلیمیة.

وأوضح أن اجتماعا عقد بین وزارتي الصحة والتعلیم ، وتم دراسة كافة الجوانب، والقرارات الممكن اتخاذھا، بعد تسجیل إصابات في صفوف الطواقم التعلیمیة والتدریسیة والطلبة حيث سيتم رفع عدد من التوصيات لمجلس الوزراء يوم غدٍ الأحد.