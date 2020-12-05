90 قتيلا منذ مطلع العام الجاري: مقتل شاب بإطلاق نار في رهط

وكالات - وطن: قتل، شاب، منتصف الليلة الماضية، بعد تعرّضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في مدينة رهط الواقعة في منطقة النقب، داخل الخط الأخضر.

وأفادت الطواقم الطبية، بأنها نقلت الشاب يوسف محروس أبو ستة (23 عاما) إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، فاقدا وعيه، ودون تنفس، أو نبض، حيث أُعلن هناك عن وفاته.

يُذكر أن الشاب كان قد احتفل مؤخرا بعقد قرانه، كما كان متوقعا أن يعلن زواجه بعد شهر تقريبا.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعتين من قتل شاب، مساء الجمعة، في جريمة إطلاق نار في الجليل.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

ونقلا عن موقع عرب 48، بمقتل أبو ستة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 90، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة هناك قدمت لوائح اتهام ضد جناة في 21 جريمة فقط.