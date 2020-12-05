حالة الطقس.. انخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت، والتي تكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام مع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة، وفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وقد تكون غزيرة محلياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية خصوصاً شمال البلاد، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحياناً.