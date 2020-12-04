تركيا تسجل 193 وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 193 وفاة و32736 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 14509، فيما يبقى العدد الإجمالي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الاثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: "رويترز"