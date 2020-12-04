استشهاد الطفل علي أيمن ابو عليا برصاص الاحتلال في المغير

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل علي أبو عليا 15 عاما الذي اصيب ظهر اليوم برصاص الاحتلال في بلدة المغير.

وقالت الصحة ان الطفل الذي اصيب ظهر اليوم في بلدة المغير برصاص الاحتلال الحي في بطنه استشهد متأثرا بجروحه.

وقد جرى ادخال الطفل المصاب الى غرفة العمليات بعد وصوله الى المستشفى بحالة حرجة، حيث أعلن مساء اليوم عن استشهاده

وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية ظهر اليوم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الطفل أبو عليا بالرصاص الحي في بطنه، إضافة لـ4 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي وجرى علاجهم ميدانياً.