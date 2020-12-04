هل يعتبر (كوفيد-19) كورونا مرض الموت

كتب علاء أبو هلال: أصبح مرض الكورونا كابوس العصر ومنذ بداية العام 2020 والقانونيين يتخبطون في تكييف هذا المرض على التصرفات القانونية بشكل عام.

ولقد عرفت منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بأنه: فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-19.

نصت مجلة الأحكام العدلية بالمادة 1595 بأن مرض الموت:هو المرض الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجية عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، والذي يكون فيه خوف من الموت في الأكثر ويموت، وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازماً للفراش، أو لم يكن، وإذا امتد مرضه، وكان دائماً على حال واحد ومضي عليه سنة يكون في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يمتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه، وتغير حاله وتوفى قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيير إلى الوفاة مرض الموت.

واتفق القانون المدني الأردني بالمادة 543 ومشروع القانون المدني الفلسطيني بالمادة 505 بأن مرض الموت:

هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فان امتد مرضه سنة أو أكثر فلا يكون مرض موت، ويعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهلاك، ولو لم يكن مريضا.

فلقد بين الشروط التي يجب أن تتوافر في المرض لكي يوصف بأنه مرض موت، وهي كالتالي:

الشرط الأول: أن يعجز المريض عن متابعة أعماله المعتادة

مما يجعل المريض عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة، التي يتمكن الأصحاء من قيامها، كممارسة مهنته أو حرفته أو وظيفته، ولكن هذا لا يشترط فيه لزوم الفراش على وجه الاستمرار، ولكن يجب إثبات مرض الموت من قبل الورثة (الخلف العام)، فنجد بالقضية رقم 1399 لعام 2016 لدى محكمة النقض الفلسطينية، بأن الطاعن لم يثبت في دعواه المقدمة لدى محكمة الاستئناف، فرفع دعوته لدى محكمة النقض، وذلك بما يلي:

بما أن محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين قد عالجت أسباب الاستئناف بصورة تتفق مع منطوق الحكم سليماً في نتيجته التي انتهت إليها، فإنه جاء موافقاً لصحيح القانون على الواقعة الثابتة فيه، ولو كان التصرف بها في مرض الموت طالما أن البينة أثبتت أن المرحوم لم يكن حين البيع في مرض الموت بالمعنى المنصوص عليه في المادة (1595) من الجلسة لأن البينة أثبتت أنه كان بصحة جيدة ويمارس عمله كالمعتاد، فلقد كان يقرأ الجريدة ويسمع الراديو.

الشرط الثاني: أن يغلب في هذا المرض الهلاك

تعرض الإنسان للمرض بشكل عام يعجز بها من ممارسة أعماله بشكل معتاد، ولكنها بمعظمها تعتبر أمراض عادية لا يغلب فيها الهلاك، فهي ليست أمراض مميتة، فلا تعد من أمراض الموت، وإن أدت إلى الموت فعلاً، فتعتبر بذلك مسألة فنية يختص بها الطب، وليست مسألة قانونية من اختصاص القضاء، وهناك حالات تأخذ حكم مرض الموت، كالأشخاص المحاصرين في منطقة نائية تفشي فيها وباء خطير.

فالأصل أن يغلب المرض خوف الموت، فعجز المرض عن القيام بأعماله المعتادة تعتبر علامة مادية تشعره بأن المرض يتهدده بالموت.

الشرط الثالث: أن يموت المريض قبل مرور سنة على بدء المرض

ووجود الشرطيين السابقين لا يكفي لاعتبار المرض مرض الموت، بل يشترط الموت فعلاً، ولو بسبب أخر غير المرض، فلو امتد المرض لمدة سنة كاملة أو أكثر فلا يعد مرض الموت، بل مرض مزمن عادي، فالمرض بحد ذاته لا يعد سبباً يفقده الأهلية، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الموت شبه مؤكد لمدة سنة كاملة.

فعليه يرى الباحث بأن مرض الكورونا (كوفيد-19) لا يعتبر مرض الموت بحد ذاته، إلا إذا وجد معه عوامل أخرى جعلت منه مرض يهدد بالموت متزامناً مع وجود أمراض مزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والضغط والسكري وأمراض الرئتين أو وجود المتصرف ببيئة نائية تفشي فيها الوباء، وحتى ولو أعلن بأن مرض الكورونا وباء ولكن لم يعلن حتى اللحظة بأنه خطير على جميع الأشخاص وخاصة ما هم أقل من 80 عام ولا لديهم أي أمراض بالرئتين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية لأن 80% من مرضى الكورونا يشفون دون الحاجة لعلاج خاص.

ونسبة الوفاة العالمية بسبب مرض الكورونا تتراوح بين 1-5% عالميا، وفي فلسطين حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، "أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، حتى تاريخ اليوم 4/12/2020."

وهذه الأرقام والمقاييس بحد ذاتها لا تعني بأن الكورونا مرض خطير لدرجة أن يؤثر على القوى العقلية، وأكد بأن ذلك من اختصاص الطب لتقريرهم بأن المرض مرض الموت من عدمه بشكل فردي وشخصي ولا يعمم للجميع أسوةً بالأمراض الخطيرة التي تعتبر بحد قاطع لليقين -لحد الآن- بأنه مرض موت وبشكل عام مثل مرض السرطان والإيدز، وإن طال عن سنة كاملة، فهو يعتبر مرض الموت متى اشتد به وأصبح يدنو بالموت للمريض.

*باحث قانوني