المحامي فادي عباس يكتب لوطن .. كرامة المحامي هي المظهر الرئيسي للعدالة

في ظل الحديث الدائم والمستمر عن استقلال القضاء وتكريس مبدأ سيادة القانون

قد تسعفنا الذاكرة وإن كنا أطفالاً صغاراً في حينها أن نستذكر جزءاً يسيراً من محطات عنفوان الحركة الوطنية الفلسطينية لا سيما في فترة الإنتفاضة الأولى المجيدة والتي شكلت في حينه نموذج نضالي تكاملي قل نظيره في تاريخ الثورات المعاصرة. ومن ضمن هذه المحطات الدور الوطني البارز الذي مثله المحامي الفلسطيني خلال تلك الإنتفاضة بإعتباره حلقة الوصل الأولى والوحيدة بين الحركة الوطنية الأسيرة داخل معتقلات الإحتلال والحركة الوطنية خارج معتقلات الإحتلال. وكان لهذا الدور الأهمية المطلقة في تقرير وتحريك العديد من المواقف والفعاليات والنشاطات الوطنية مما أدى إلى الإعتقالات المتكررة لعدد من الزملاء المحامين في حينه.

ومع إنشاء السلطة الفلسطينية ونشوء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رفع شعار الفصل بين السلطات كأحد ركائز الدولة الديمقراطية التي تنظم علاقة المواطن مع الدولة ما بين الحقوق والواجبات المتبادلة. ومن ضمن الركائز التي ما لبثنا ولم نتوقف يوماً عن سماعها أو الدعوة إليها هو تحقيق فعلي لإستقلال القضاء بإعتباره ركيزة أساسية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس دولة القانون.

وإنطلاقاً من هذه الركيزة، فإنه من الضرورة القول والتأكيد أن المحاماة "وهي توصيف مشتق من كلمة حماية" تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل بإعتبارها مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، إذ لا تنعقد المحكمة تحت طائلة البطلان إلا بوجود محام، وبالتالي فهي شريكة رئيسية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون ولا عدالة بدون محاماة*.

ولعل من الأقوال المأثورة التي قيلت في هذه المهنة أنها "مجيدة كالفضيلة.. وضرورية كالعدالة..".

وتأسيساً على ما تقدم، وعلى أهمية وضرورة المحاماة لتحقيق العدل فإنه يتحتم القول أن لا عدالة بدون محاماة وبالتالي لا محاماة بدون كرامة المحامي، مما يعني سقوط العدالة إذا ما أهدرت كرامة المحامي، وتحققت العدالة بإعلاء شأن المحامي والحفاظ على كرامته.

ولعل ما دفعني لأتناول هذا الموضوع هو الإعتداء الأخير الذي تعرض له أحد الزملاء المحامين من قبل بعض أفراد أجهزة الضبط القضائي في جهاز المباحث العامة، الأمر الذي اعتبرته نقابة المحامين وجموع الهيئة العامة للمحامين إمتهان لكرامة المحامي الفلسطيني الشريك الرئيسي في إقامة العدل.

وأمام هذا التحدي، ولقناعتي الراسخة أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي لمدة طويلة قد خلق حالة عدم توازن في العمل المؤسساتي الفلسطيني، فإننا وبظهور بين الحين والآخر لاعتداءات متكررة من قبل بعض أفراد أجهزة الضبط القضائي تجاه المحامين – مع قناعتي التامة أنها تمثل سلوك فردي غير مؤسسي - نطرح التساؤل الآتي ما هي الدوافع أو المسببات لهذا السلوك الفردي الغريب عن قيمنا وتقاليدنا؟!.

المحامي وبطبيعة عمله يلتصق بشكل يومي ومباشر مع كافة الأجهزة المتصلة بنظام العدالة (قضاء، نيابة عامة، أجهزة إنفاذ القانون)، ولتحقيق العدل كما هو دور المحامي فإننا نتطلع دوماً إلى وجود أجهزة متصلة بنظام العدالة فاعلة لا سيما أجهزة إنفاذ القانون والتي تسهر على حمايتنا كمواطنين، والتي نعتز ونفتخر بتطور آداءها المهني لما ينعكس بشكل مباشر على أمننا كمواطنين. ولكن لعل أزمة الإدراك لدى القلة من أفراد أجهزة الضبط القضائي بدور المحامي في تحقيق العدل تجعله غريباً ورافضاً عن تقبل فكرة مشاركة المحامي في الحدث الماثل أو تفاصيل القضية رغم دور المحامي الأصيل والحالة هذه والمكفول بحكم القانون، وأمام هذه الأزمة تظهر بعض السلوكيات التي للأسف تسيء للمحامي وكرامته وتسيء بشكل جوهري لمظهر العدالة بإعتبار أن المحامي هو شريك رئيسي في تكريس العدالة.

وأمام هذه التحديات، يقع عبء تجاوز هذه الاعتداءات والسلوك المتكرر قبل أن يصبح نهجاً بشكل رئيسي على عاتق المرجعيات المختصة بدءاً بوزير الداخلية مروراً بمدراء أجهزة إنفاذ القانون لاسيما جهاز الشرطة الفلسطينية بإعتباره الجهاز الأكثر التصاقاً بعمل المحامي الفلسطيني وذلك بإعطاء التعليمات الفورية بمنع أي تجاوز لفظي أو جسدي من قبل أي عنصر في مواجهة أي محامي أو مواطن بإعتبار أن الكرامة الإنسانية مصونة في فلسطين، وإتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة التي من شأنها أولاً ضرورة تثقيف عناصر الجهاز لاسيما الجدد منهم أن المحامي الفلسطيني هو شريك في إقامة العدل وأن لا عدالة دون محاماة، ثانياً عدم التستر على أي فرد تجاوز بحق أي محامي أو مواطن وضرورة إتخاذ المقتضى القانوني بحقه وإحالته للجهات القضائية المختصة اعمالاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المرعية.

أما على الصعيد المحاماتي الذاتي، فإن المحامي الفلسطيني يعي أنه مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة، ويعي تماماً أهمية استقلاله في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة. ومن هذا الباب، فقد كفلت القوانين المرعية للمحامي جملة من الحقوق التي تمنحه المساحة لممارسة عمله بحرية سيما وأن المحامي معرض للدفاع عمن لا ترتضي السلطات العامة موقفه أو لا يرتضي الرأي العام مسلكه. فعلى سبيل المثال، حددت المادة (20) من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ جملة من حقوق المحامي ومنها: "حق المحامي في اختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله، عدم جواز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية، الحق في الحصول على التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الدوائر الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة، حظر تفتيشه أثناء المحاكمة أو تفتيش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله". وبهذا فإن المشرع لم يمنح هذه الحقوق للمحامي عبثاً وإنما لإيمانه الراسخ بأهمية دور المحامي في إقامة العدل وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وإنطلاقاً من هذه المحددات، ولإدراك المشرع أن حالة من التجاوز قد تحدث من قبل الجهات التي يلتصق المحامي بعمله لديها فقد منح المشرع نقابة المحامين بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون تنظيم المهنة الحق في الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في آداء رسالته. وبالتالي يغدو من حق نقابة المحامين وبحالة وجود تجاوز أو عدم معالجة أية تجاوزات قد تصدر بحق أي من منتسبيها في اطار عمله المهني أو المس بشرف وآداب مهنة المحاماة اتخاذ الخطوات النقابية المثلى والتي تراها مناسبة لوقف نزيف التجاوز أو الإعتداء وفقاً لتقديرها وحدها وفقاً لما كلفها به القانون.

وفي الختام، فإن مهنة المحاماة هي مهنة الحقيقة وإقامة العدل، والمحامي الفلسطيني هو شريك في تكريس العدالة وشريك في الهم الوطني العام، ونقابة المحامين الفلسطينيين هي المحطة التي ينطلق منها كل قانوني فلسطيني ويعود إليها بالنتيجة مهما علت مرتبته أو درجته، وكانت وما زالت في الخندق الأول للدفاع عن قضايا شعبنا الوطنية وقلعة للحقوق والحريات العامة وتمثل خزان وطني حقيقي على الكل الوطني العمل على المحافظة عليه لا تقويضه، وبالتالي تغدو مهمة الحفاظ على كرامة المحامي مهمة لصيقة بتحقيق العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون في فلسطين.

* عضو مجلس نقابة المحامين

*أرشيف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، استقلال مهنة المحاماة، مجوعة عرب للقانون.