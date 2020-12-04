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أسماء سلامة تكتب لوطن: لم ينجح أحد

04.12.2020 03:28 PM
أسماء سلامة تكتب لوطن: لم ينجح أحد

للأسف ومع قرب نهاية العام الحالي ، عام الوباء ، وبالنظر سريعاً للوضع الحالي ، وما نعيشه من قضايا وأحداث ، فإن النظرة العامة ليس فيها تفاؤل على الإطلاق ، ففي معظم القضايا النشطة إن لم يكن كلها ، لا نجاح تحقق على أرض الواقع ، ومازالت القضايا عالقة ، تنتظر الفرج من الله العلي القدير .

بعيدا كليا عن الوضع السياسي ، الذي بات واضحا للجميع مدى تعقيده وصعوبته ، لنلتفت قليلا لما وضع جانباً ، ولم يسلط عليه الضوء الكافي ، قضية أصحاب الهمم " ذوي الاحتياجات الخاصة " الذين يستمرون في اعتصامهم داخل مبنى المجلس التشريعي لأكثر من شهر حتى الآن مطالبين بأبسط حقوقهم ،و هي التأمين الصحي ، يطالبون أن ينظر إليهم كما ينظر لغيرهم من أبناء هذا الوطن ، لم ينجحوا حتى الآن في الوصول إلى أي نجاح في تحقيق مطالبهم ، بل أن قلة من الأخبار تذكرهم ، وتسلط الضوء على قضيتهم الإنسانية ، ولا وجود حقيقة لأي سبب مقنع بتأخير تلبية حقوقهم " لن أقول مطالبهم " ، من المفترض أن يبيت هؤلاء في بيوتهم وفي ظروف تناسب خصوصية أوضاعهم الصحية ، وليس المبيت لشهر وأكثر في مبنى التشريعي الذي هجر من أعضائه منذ حل المجلس .. الظروف صعبة وقاسية ، وهم بحاجة للعناية والرعاية ، الاهتمام بهذه القضية هو أكبر دليل على تساوينا في الإنسانية والمواطنة .. لم ينجحوا للأسف

معتصمون آخرون ، ليس في رام الله بل في بيت لحم ، أمام قصر جاسر ، هؤلاء الذين تأثروا  بالإغلاقات والشلل الذي أصاب قطاع السياحة بشكل عام ، لا أحد يتعامل مع قضيتهم بالجدية التي تستحقها ، قد يقول البعض أن الكل تضرر ، نعم تضرر الجميع ولكن بنسب متفاوتة ، هذا القطاع بالتحديد لم يتضرر بل تدمر ، لأنه قد أغلق بالكامل منذ الخامس من شهر آذار ،مع مع إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى ، ولم يعد للعمل حتى الآن ،فحجم الخسارة كبير جدا ، والمتضرر الأكبر هم العاملون في هذا القطاع ، الذين خسروا أعمالهم من شهور ،ولا أحد التفت لوضعهم وحاول مد يد العون لهم .. معتصمون ولم ينجحوا.

اتحاد المعلمين لم ينجح ، انقسم المعلمون في البداية  بين مضربين بمعزل عن الاتحاد ، وعدم دعم إضرابهم من قبل الاتحاد ، الذي أبرم اتفاقا مع الحكومة ، ليعود الآن بإعلان الإضراب الشامل ، لم ينجحوا في إجبار الحكومة على الالتزام بتعهداتها لهم ، فيما يتعلق بصرف كامل مستحقاتهم المالية عن الاقتطاعات للأشهر السابقة ، بل ما وصلهم هو نصف هذه المستحقات مع تعهد جديد بسداد النصف الآخر خلال الشهر الجاري ، انقسموا .. ولم ينجحوا

لم ينجح المواطن في الوصول إلى درجة كافية من الوعي تساعد في الحد من انتشار الفيروس ، وتقطع الطريق أمام احتمالية فرض إغلاق شامل جديد وبالتالي تكبيد الاقتصاد الخسائر الجديدة ، المواطن هو المتضرر من الإغلاق ، وهو نفسه الذي لا يلتزم ويتسبب بارتفاع عدد الإصابات التي تتخذها الحكومة السبب في فرض الإغلاق ، لم يقتنع ولم يلتزم ولم ينجح .

لم تنجح وزارة التربية والتعليم في ضمان سير العملية التعليمية بطريقة سلسة وبعيدة عن الإصابات ، كما أنها لم تنجح في الطريقة التي اتبعت حتى الآن في المزج بين التعليم الوجاهي النظامي في المدارس ، أثناء تداول الدوام بين المجموعات ، وبين التعليم الالكتروني ، لم يتم الالتزام بتعليم من أغلقت شعبهم الصفية ، ومن أغلقت مدارسهم عن بعد ،بل كانت مجرد جهود فردية لا يمكن تعميمها ، كما أن هذه المسألة تجعلنا نتساءل في العدل والمساواة بين ما وصلت إليه كل مرحلة من تغطية للمنهاج الدراسي على مستوى الوطن ، هناك مدارس تعطل الدوام فيها لأربعة عشر يوما وأخرى انتظم الدوام فيها ، كما أن هناك مدارس تداوم الشعب فيها بنظام التناوب ، و أخرى يداوم الطالب بشكل يومي ، فكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع خاصة في مرحلة التوجيهي .. مؤخرا جاء التشديد على الالتزام بالتعليم عن بعد خلال الأسبوع الأخير فقط ، على ما يبدو اقتراب الإغلاق الشامل دفع الوزارة إلى ذلك لإمكانية التوجه إلى إنهاء مبكر للفصل الأول قبل إعلان الإغلاق ، فهل هذا كاف بالفعل لطلبتنا ، أم أن إعلان الإضراب من قبل اتحاد المعلمين سيعجل في عملية الإغلاق أيضا . حاولت الوزارة ، ولم تنجح .

وبالنسبة للحكومة ، ماذا عسانا نقول ، هل نجحت الحكومة ؟؟  لم تنجح على الإطلاق في السيطرة على الوباء ، مسألة التجريب لم تكن ناجعة ولا ناجحة على الإطلاق ، التناقض في سياسة الإغلاق والسماح بالعمل بين القطاعات خلقت جوا من البلبلة وعدم الفهم لما يجري ، وما المغزى والفائدة من منع هذا القطاع عن العمل ، والسماح للآخر ، لم يكن هناك رؤية منطقية وواضحة في ذلك ، القطاعات التي عملت لم تكن أقل اكتظاظا من المغلقة ، ولم تكن آمنة من حيث منع العدوى ، بل كانت بيئة خصبة لها ، وبالتالي لم تنجح الحكومة في مكافحة الوباء ، كما أنها لم تنجح في إعطاء الحقوق لأصحابها ، مازال أصحاب الهمم  معتصمون أمام مبنى التشريعي , وما زال من خسروا وظائفهم ومصادر رزقهم معتصمون أمام قصر جاسر، مازالت مستحقات الموظفين والمعلمين متراكمة لدى الحكومة ، ما زال الأهالي قلقون على مستقبل أبنائهم ودوامهم في المدارس .. الملفات تتراكم وتتكدس في مكتب رئيس الوزراء بحاجة للحلول ، فهل سيكون هناك إغلاق آخر غير الإغلاق الشامل لكافة مناحي الحياة ، هل سنسمع عن إغلاق لأحد هذه الملفات ، وسنرى بقعة للضوء في نهاية أحد الأنفاق التي نسير فيها .. قبل نهاية هذا العام " القريبة " ، أو بداية العام الجديد .. أم سيبقى نجاحنا الوحيد التعامل مع الفشل على أنه نجاح ..

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