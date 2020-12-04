محمود التميمي يكتب لوطن: عندما نرى العالم بالمقلوب.. رواية الأمير بندر مقارنة بروايات أخرى.. (ج 3)

لطالما شكَّل “السيد فلسطين " أُحجية مستعصية على الحل، ولغزاً ممتنعا عن التفسير، في أغلب مشوار حياته. فرغم بساطته وعفويته، إلا أنه لم يكن بسيطاً ولا عفوياً. وقلما تجد إنساناً في الآن نفسه، بسيطاً لأبعد الحدود، وغامضاً لأقصى درجة، تلقائياً في كل كلمة وحركة، ومبرمجاً دون أقل هفوة.

قال عنه جورج تينيت، مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية الأسبق: " كانت هناك أوقات يدفعني هذا الرجل إلى الجنون، وأوقات أريد أن أعانقه. إنه أعقد إنسان تعاملت معه دون منازع. لم أكن أعرف البتة أي عرفات سيظهر، لكنني كنت أعرف أنه ستكون هناك دائما قصة تروى فيما بعد، بصرف النظر عن أي شخصية سيظهر فيها. "

ولأنه شكل حالة فريدة، فقد أفلت من مصائد الموت، ومن براثن الحيل، ومكائد الأعداء والحلفاء، ومر بين قطرات الماء دون بلل، وسار على حقول الألغام كمسيحٍ ينسابُ فوق بحيرة، بل اعتقد البعض لوهلة أن موته خدعة، وأن شبحه قد يظهر في أي وقت " من المحتمل أن يعود عرفات إلى الأرض مثل هاري بوتر"، بهذه الكلمات حذرت مادلين أولبرايت، الرئيس القادم !!(وجهت هذا التحذير خلال فترة الانتخابات التي فاز فيها فيما بعد جورج بوش الابن).



أدرك عرفات دوره ووظيفته، منذ أول خطوة، فكان رمزاً في كل شيء، الاسم مستوحى من قصة آل ياسر ومعانيها العميقة، والزي، عسكري، على طريقة الشهيد عبد القادر الحسيني، والكوفية، غلالة الثورة، وتشابك الخطوط فيها، التقاءٌ والتحامٌ لكل الاتجاهات من أجل الوطن.

" لقد كان عرفات بطل الثورة ،وقائد الشعب. الحقيقة الوحيدة الصلبة والتي لا يمكن اجتنابها، أن عملية السلام لن تنجح بدونه، ولم يكن يريد لها أن تنجح بطريقة مقبولة لدى إسرائيل أو الولايات المتحدة " هذا ما قاله جورج تنيت، وأضاف: “كم من مرة في غرفة المفاوضات تمنينا جميعا أن يختفي. مع ذلك، ما أن يخرج من الباب حتى يصبح الحديث عنه وحده ".

نعم، لم يُرِد عرفات لعملية السلام أن تنجح بطريقة مقبولة لدى إسرائيل أو الولايات المتحدة، لأن النتيجة الوحيدة المقبولة لهما، هي هضم حقوق الشعب الفلسطيني، وارغامه على قبول الهزيمة، وتحمل فداحة الثمن. بل أراد عرفات لعملية السلام، أن تنجح بطريقة مقبولة لشعبه وأمته، إذا قيض لها أن تنجح. ولم يكن ليفرط أو يتنازل، مهما بلغت الإغراءات والتهديدات جسامةً وغلواً.



" توفي عرفات في مستشفى فرنسي ، وهو لايزال ينتظر ظهور شيء أفضل ، وقد عزى عرفات نفسه حتى يوم مماته بالاعتقاد بأنه " ياسر عرفات! الجنرال العربي الوحيد الذي لم يُهزم" هذا ما كتبه مارتن انديك – مستشار الرئيس كلنتون لشؤون الشرق الأوسط - وأضاف: " هكذا صاح في وجهي ياسر عرفات، غاضبا، وهو يلوح بإصبعه في الهواء، في أثناء أخر اجتماع رسمي في مقر قيادته في حزيران / يونيو 2001 "

حتى الموت لم يهزم عرفات، وهو الذي ظل لأخر لحظة، وأخر زفرة، لا يسمح بالتعامل معه كطرفٍ أضعف أو كجهةٍ مهزومة، وفرض على أعظم قوة في العالم أن تعامله، نداً، ونظيراً، ورقماً صعباً، لن تحل قضية الشرق الأوسط بدونه، وبدون أن يكون الناتج مساوياً لحصول الفلسطينيين على حقوقهم غير منقوصة. فلا غرابة أن يلوح بأصبعه لانديك وغيره من المسؤولين الأمريكيين، وأن يتملكه الغضب، عند أقل استخفاف أو استهانة.

لقد رسم عرفات الخط الذي سيقف عنده أي فلسطيني، ولن يتراجع وراءه أدنى خطوة، " ولابد من خيال جامح لتصور قبول أي فلسطيني باتفاق يعرض أقل مما رفضه عرفات"، بهذه العبارة، لخصت مادلين أولبرايت، كل شيء.



ولأن عرفات جنرال، كما أحبَّ أن يُعامل ، فقد أتقن الكرَّ والفر، المناورة والمراوغة ، التحفز والمباغتة ، التمويه والاستطلاع ، الانسحاب والهجوم ، الاتقاء والاقتحام ، المهادنة والمناوشة ، الاختراق والالتفاف ، ولم تكن السياسة ، بالنسبة له ، الا استمراراً للحرب وأدواتها بوسائل أخرى ، ..لذا ، ، سيقع في ارتياب و تشوش، كلُ من يرى عرفات ، بصورته ونمطه السائد في كل مرحلة ، وستختلف المراحل وتختلف الصور ، لكن ياسر عرفات ، ليس أية صورة ، ولا أي نمط لوحده ، بل هو كل تلك الحركة ، وجميع تلك الأنماط و الصور مجتمعة.

لم يكذب عرفات، وإن اتهمه خصومه بالكذب، فعناوينه واضحة، وأهدافه معلنة، والعالم بالنسبة له، ليس مدينة فاضلة، والحضارة لم تبلغ بعد الدرجة التي تدعيها أكثر الدول تقدماً وتحضراً. فالهيمنة والاستعمار وسيطرة الدول الأغنى والأقوى، هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة. أما شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومبادئ العدل والحرية والمساواة، فكلها أدوات النظام العالمي الجديد، يخفيها وقتما يشاء، ويظهرها وقتما يشاء، لادعاء أن البشرية بعد حربين عالميتين، وبعد القرون الوسطى الدموية والطاحنة، وايغال التاريخ الإنساني بالبدائية والتوحش، اهتدت أخيراً لعالم ٍ أفضل، لكن كل ذلك، ليس أكثر من تدوير للمسننات والبكرات والتروس، التي تحركها القوة.

في الواقع، لا تتوفر أية معلومات، لا في الموسوعات، ولا في سجلات التاريخ، ولا في المراجع والوثائق، ولا حتى في محرك البحث جوجل، عن بلد، حررته، أو خلصته الأمم المتحدة، بقوانينها وقراراتها، من الاحتلال والاستعمار، أو منحته الوجود والسيادة، باستثناء (إسرائيل) التي أُنشأت بقرار دولي، ولم تقم على أسس العدالة والإنصاف، بل على حساب الشعب الفلسطيني.

لم يثق ياسر عرفات، ثقة مُفرطة وعمياء بخصومه وأعدائه، حتى عندما بلغ واياهم باتفاقات السلام أبعد نقطة. ولا هم وثقوا به. ولا كان ممكناً أن يثق أي طرف بالأخر، مع وجود برنامجين متعارضين، بين قوة احتلال، تحاول بسط سيطرتها وتحسين ظروفها، وتجد دعماً مطلقاً من الولايات المتحدة، وبين قوة تحرر، لن تستسلم أو تقبل بحلول شحيحة ونهايات ناقصة.

وما اعتبره أعداؤه وخصومه، خداعاً وكذباً، لم يتجاوز الحق الطبيعي للجانب المُعتدى عليه، في الاحتراس والمفاضلة والمناورة، خاصة في ظل التفاوت الكبير بموازين القوى، وكان من الممكن اعتباره في أسوأ الحالات " كذباً تقنياً " من نوع الكذب الذي سوغته الادارة الأمريكية، لرابين كلما أضمر، أو بيَّت أمراً على غير ما جرى الاتفاق عليه. وإذا ما قيست بعض أساليب عرفات وطباعه المتباينة: كالإمهال أو التعجيل، الاعتذار أو المماطلة، الاضمار أو الإفشاء، التقدم أو المراوحة، الخ..، بما اقترفته دول وشخصيات مسؤولة، من انتهاكات حقيقية للقانون الدولي، وهتك للاتفاقيات، وتحلل من الالتزامات، وتنصل من الضمانات، فإن المخادعين والكذبة هم أولئك المارقين والمرائين، وليس ياسر عرفات قطعاً.

إن الأعمال الشائنة، والمؤامرات والمكائد، والخداع والكذب، هي أشياء بالغة التأثير وملموسة، ليس فقط بما تثبته الأوراق والمستندات التي وثقتها، وإنما بالوقائع التي حدثت حقاً، وبالأعمال التي اقترفت بالفعل، والأمثلة عليها كثيرة:

خداع بريطانيا للعرب في مراسلات الحسين – مكماهون ، تقسيم البلاد العربية باتفاقيات سايكس بيكو – وعد بلفور وصك الانتداب –تقسيم فلسطين– الاخلال بمبدأ عدم الاضرار بسكان فلسطين الأصليين وحقوقهم - التنصل من تنفيذ القوانين والقرارات الدولية حول فلسطين - خرق ضمانات خروج منظمة التحرير من بيروت وارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا - الكذب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل واسلحة غير تقليدية لغزو العراق وتدميره - التنكر لاتفاقيات أوسلو،( وفي عداد هذا التنكر : خرق الاتفاقيات وتعطيلها ، عملية السور الواقي وآثارها ، عدم انجاز مفاوضات المرحلة النهائية ، عدم تنفيذ المرحلة الثالثة للانسحاب ، عدم اطلاق الدفعة الثالثة من أسرى ما قبل أوسلو – استشراء الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري.. وغيرها) – عدم تنفيذ الضمانات والتعهدات الأمريكية التي أعطيت لسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية –المس بعرفات جسديا – عدم الوفاء بالالتزامات المالية بدعم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية – قلب مبادرة السلام العربية رأسا على عقب، والشروع بالتطبيع دون حل القضية الفلسطينية - صفقة القرن وملحقاتها.. الخ.. كل تلك الأشياء هي كذب وخداع، وخرق للمواثيق والعهود، وتحلل وتنصل من الوعود والتعهدات والضمانات، أما مناورات عرفات، وطرقه وأدواته في ادارة الصراع والمفاوضات، فشيء مختلف تماماً، وأنزه من أن يُناقش أو يُقارن.



" لقد كان عرفات معروفاً بالانتظار حتى آخر لحظة لاتخاذ القرار، أو حتى (الخمس دقائق قبل منتصف الليل) كما كنا معتادين على القول" بحسب تعبير " بيل كلنتون " ، ولم يكن متلهفاً ، أو مدفوعاً لاتخاذ أي موقف ، وقبول أي عرض

مالم يكن هذا القبول مأموناً ومدروساً. ومالم تُستنفذ كل الفرص والأساليب، للحصول على أفضل نتيجة.

ومقابل المرونة الكبيرة التي أبداها عرفات في الاتفاقيات الانتقالية، وفي بعض الجوانب التفصيلية لمفاوضات الحل النهائي، تشبث بثبات وقوة بحقوق الفلسطينيين في القضايا الكبرى والأساسية. وقد وصف " تينت " ذلك بقوله: "كالمُعتاد، من الصعب زحزحته، وليس للمسؤولين الرئيسيين المشاركين أي تأثير تقريباً حين يكون معنياً، وكان يمكن للرئيس كلنتون أن يزحزحه، لكن عرفات استعصى حتى على أفضل جهوده "

.. وبعد فشل قمة كامب ديفيد (وكان محتوماً لها أن تفشل) وخلال الفترة الانتقالية، أراد كلينتون، والكلام هنا لمارتن انديك، " أن يوضح للإدارة الجديدة من هو الذي تتعامل معه، وكان قد توقف مطولا عند غدر عرفات (على حد تعبير انديك) في جلسة الاطلاع الصباحية مع جورج دبليو بوش، وديك تشيني، وها هو الأن يتصل بكولن باول، وزير الخارجية المسمى، الذي عمل في السابق رئيسا لهيئة الأركان المشتركة لدى كلينتون. عندما رن الهاتف كان باول يرتدي ثيابه لحضور حفل موسيقي قبيل التنصيب. فوجئ عندما سمع صوت كلينتون، قال الرئيس، أريد أن أتمنى لك النجاح في منصبك الجديد " ثم شن هجوما مليئاً بالشتم والسباب على عرفات. أدرك باول الدافع الحقيقي وراء المكالمة. وقد حذره الرئيس، كما روى لي، “لا تثق البتة بعرفات، لقد كذب علي، وسيكذب عليك " " لا تدع عرفات يخدعك كما خدعني “.

هذه المزاعم عن عرفات، كما سردها انديك، وسواء جرت بالضبط بحسب ما وصف أم بشكل مختلف، لا تتفق مع الوقائع أبدا، ولا مع الأحداث والتفاصيل التي سنراجعها فيما بعد، بحسب ورودها في المصادر الأمريكية والإسرائيلية. وليس السيء، فحسب، أن تنطلي تلك المزاعم على العالم والرأي العام البعيد عن دائرة الأحداث، وغير المُلِم بدرجة كافية. لكن الأسوأ من ذلك، أن تتسرب وتتكرر على ألسنة من يفترض بهم المعرفة العميقة، والاطلاع الواسع، من بعض ساستنا، ومفكرينا، وإعلامينا العرب، خاصة من تواجد منهم لعقود طويلة، على مقربة، من الأحداث، أو في قلبها وصميمها.

لقد كتب بيل كلنتون، بنفسه، في مذكراته: "لم تكن هناك احتمالية نجاح عالية لقمة كامب ديفيد. وقد دعوت إلى انعقادها لأنني اعتقدت أن انهيار عملية السلام سيكون حتمية وشيكة إذا لم أفعل."وللمفارقة فإن هذا الانهيار صار حتمية واقعة لأنه فعل!!



وتكادُ تجمع أغلب المصادر المتوفرة، على أن ياسر عرفات، لم يكن متحمساً لحضور القمة، بالتوقيت، والطريقة التي جرت بها، وانه حاول اقناع الأطراف الأخرى بالتريث، والتحضير الجيد والكافي، إلا أن الرئيس كلنتون كان مستعجلا لقطف ثمار إنجاز سياسي تاريخي، قبل انتهاء ولايته. وكذلك ايهود باراك، الذي أراد تعزيز فرص فوزه في الانتخابات الوشيكة. وعندما لم يجد ياسر عرفات بداً من الحضور، اشترط الحصول على ضمانات بعدم تحميله مسؤولية الفشل الذي توقع حدوثه.

ورغم حصوله على تلك الضمانات والوعود، وانفتاحه على حلولٍ توافقية، وابدائه أعلى درجات المرونة في مواضيع مهمة، ورغم إعلان بيل كلنتون في بيانه الختامي “أن كلا الطرفين قد أظهر للطرف الآخر احتراماً حقيقياً وتفاهماً فريداً خلال السنوات الثمانية في صنع السلام حول العالم" وأنها “المرة الأولى " التي “ناقشوا فيها، بانفتاح، أكثر القضايا حساسية في النزاع" وأنه تكونت “الآن فكرة أفضل عن خط الحد الأدنى لكل فريق" يتيح " فرصة للتوصل إلى اتفاقية " في المرحلة القادمة. إلا أن عرفات، تعرض لظلم تاريخي، واجحاف غير مسبوق، مقصود ومتعمد، أدى في النهاية لمحاصرته، والتخلص منه بدنياً، بعد أن فشلت سبل التخلص منه بالوسائل السياسية.

كتب دنيس روس – المبعوث الأمريكي لعملية السلام - واصفاً الأجواء التي سبقت عقد القمة: " عرفات ليس في عجلة من أمره.. غير أن باراك كان مستعجل.. كان استنتاجه المفاجئ أن علينا التحرك إلى المرحلة النهائية في غضون أسبوعين. كان كل شيء مبرمجا لديه. أنضم إلى جولة المحادثات التالية خلال أسبوع. وتأتي وزيرة الخارجية في الأسبوع التالي. وننتقل إلى قمة المرحلة النهائية خلال أسبوعين.

كنت أحاول أن أقنع عرفات بأن الوقت جوهري، لكن ذلك غير منطقي. لقد بدأنا للتو مفاوضات جادة، لا تزال في أفضل الأحوال تعنى بالأمور المفهومية، ولم تدخل بعد في الأمور العملية والملموسة، فالقضايا صعبة ولم يتسن لنا الوقت لتمهيد الطريق.. ومع ذلك ها هو “باراك" يطرح جدولا زمنيا من أسبوعين لقمة المرحلة النهائية. إن ذلك أمر مذهل وغير واقعي وقد قلت له الآن إن علينا أن نتحرك، لكننا لن نتمكن من التقدم بالسرعة التي يريدها- وثمة مشكلة في محاولة القيام بذلك".

.. وكتب دنيس روس في مكان أخر: " لم يسعني سوى التفكير بأنه هو، أي، باراك، لا عرفات، من أحدث هذه الفوضى “.

لكن نزغ الضمير، وصوته، غالباً ما يغيب في ضوضاء الأعذار والتلفيقات الغريبة لحجب حقيقة ما حصل، ولرفع الركام عن باراك، وطمر عرفات بأسباب الفشل. وتتكرر التسويغات ذاتها التي تكاد تكون منسوخة، ومنقولة بحذافيرها، من شخص الى أخر. للفت الأنظار بعيداً عن باراك، دون أن تفلح كل الجهود المبذولة في طمس مواضع الخُطى واخفاء مواقع الأثر.

إن العودة الى القناة الخلفية، والمفاوضات السرية التمهيدية، التي جرت في ستوكهولم، ستكشف الكثير من مكامن الخلل، التي أدت الى انهيار القمة لاحقاً، بل لعلها تنبئ ببواكير الخطط التوسعية التي تبلورت بشكل أدق وأوضح فيما بعد، كما أنها تشي دون لبس ولا غموض، بالجهة المسؤولة عن الفشل.

لقد قدم الجانب الإسرائيلي في مباحثات ستوكهولم، خرائط، وصيغ، ستؤكد مقارنتها ، بخرائط وصيغ " صفقة القرن" التي أعلنها ترامب ، التطابق الكبير، في المفاهيم و الأسس ، بل وفي التفاصيل والحلول ، التي نُظر منها في وقت مبكر ٍ نحو التسوية، والتي تقرأ العقل الباطن للإجماع الصهيوني ، وتثبت أن الصفقة جاءت من وحيها ، ويمكن تلخيصها فيما يلي::

" قدم عوديد عيران (رئيس الوفد الإسرائيلي) خريطة فارغة، ثم رسم المناطق التي تتطلبها احتياجات الأمن وكتل المستوطنات وكانت نتيجة هذه الاحتياجات أن الفلسطينيين سيحصلون على ما يقرب من 60 بالمئة من أرض الضفة الغربية، ويمكن أن تتوسع الرقعة بمرور الوقت الى 80 بالمئة. ولن تكون للفلسطينيين حدود مع الأردن وستشطر الكتل الاستيطانية الأرض تاركة شرائط ضيقة لوصل أجزاء المناطق الفلسطينية بعضها ببعض". (المصدر: دينيس روس / السلام المفقود).

أراد الإسرائيليون الوصول الى اتفاق إطار، أشبه ما يكون باتفاق نهائي، ينهي النزاع، يأخذ من الفلسطينيين تنازلات كبيرة في أهم القضايا، ويغلق باب المطالبة بما هو أكثر فيما بعد، بينما أدرك الفلسطينيون استحالة الوصول الى اتفاق مناسب، في الظروف القائمة، والمهلة الممنوحة، ودعموا الوصول الى اتفاق واقعي بما هو مقبول وممكن، دون اغلاق الباب أمام مطالبهم الكاملة لاستيفائها بشكل متدرج. " قال شلومو بن عامي (وزير الأمن الداخلي) إننا بحاجة إلى اتفاق إطار غني – اتفاق إطار للوضع الدائم سمين لا غني، إنني أتفق " مع كون الفلسطينيين قدموا" افتتاحيات جادة علينا أن نطورها. لكن يبدو أن الفلسطينيين يفكرون في اتفاق يترك القضايا والمطالب مفتوحة. اننا بحاجة الى اتفاق إطار غير مختلف كثيرا عن اتفاق نهائي. فإذا كنا سنقدم تنازلات بعيدة المدى، يجب أن يرى شعبنا بأننا نقوم بإنهاء النزاع". (المصدر السابق نفسه).

رفض الفلسطينيون خرائط "عوديد "، رفضاً شديداً وقاطعاً. ورفضوا أيضا وجود مناطق رمادية في الخرائط، يفترض أن يتحدد مصيرها لاحقاً. وطالبوا بجدول زمني محدد وواضح للانسحاب." لايمكننا قبول اتفاق بمناطق رمادية، كل شيء يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه. ويجب أن يكون الجدول الزمني واضحا. طالما أنهم سينسحبون ووقت الانسحاب محدد بوضوح، فلا يهم إذا جرى الانسحاب من بعض المناطق باكراً ومن بعضها الأخر في وقت لاحق"(المصدر نفسه).

أبدى الفلسطينيون استعداداً للنظر في ضم مستوطنات غوش إتزيون وراموت وجيلو، إلى إسرائيل، في إطار تبادل طفيف للأراضي، وللنظر في منطقة محددة ومتفق عليها “من مناطق وادي الأردن يكون فيها تواجد أمني إسرائيلي " ضمن شروط ومهلة معينة، لا " مناطق " لمثل هذا التواجد"، شرط الوصول لاتفاق مناسب بشأن القدس ونسبة الأراضي التي ستعاد للفلسطينيين.

عرض الإسرائيليون أفكار عائمة بشأن القدس، ومواقف متشددة بشأن اللاجئين، وهما أهم قضيتين، ونسباً مئوية متذبذبة بشأن الأراضي التي سيتم الانسحاب منها.

ويمكن تلخيص كل ذلك بالفقرة التالية من كلام دنيس روس للإسرائيليين: " لقد عرضتم عموميات بشأن القدس لن يفهمها (عرفات) وسيقرأها على أنها إدامة للسيطرة الإسرائيلية تحت اسم مختلف. وبشأن الأرض قلتم إنكم ستصلون إلى نسبة 87 بالمئة على فترة عدة سنوات، لكن الرقم الذي سيراه هو 77 بالمئة. " لا شكك أنه تحسين على ما قدمه عوديد ، لكنك لا تزال تتحدث عن مناطق رمادية تقولون أن الفلسطينيين سيحصلون على معظمها . وتجربة الفلسطينيين مع الغموض في الاتفاقيات حتى الأن هو أنكم تستغلونها ولا يحصلون على ما يعتقدون بأنه من حقهم “.

..لقد أوجز دنيس روس ، ماحدث في ستوكهولم ، ثم تكرر لاحقا ، بنفس الشكل تقريباً في قمة كامب ديفيد ، وهي شهادة تأتي من أحد أبرز الداعمين للسياسة الإسرائيلية ، تحسم الجدل حول ما حدث ومن تسبب بحدوثه ، وتتفق في جوانب أساسية مع بيان القيادة الفلسطينية في 28 مايو 2000 ، الذي سبق انعقاد قمة كامب ديفيد في 11 يوليو ، بستة أسابيع فقط، وجاء فيه :

" من اجل حصول تقدم جدي في هذه المفاوضات, فلا بد من الاقلاع عن عرض السيناريوهات المرفوضة سلفا وان يحضر الوفد الاسرائيلي الى المفاوضات ولديه تفويض ومواقف جدية ومسئولة تقوم على التزام الحكومة الاسرائيلية باتفاقات السلام وتطبيق قراري مجلس الامن 242 و,338 والتنفيذ الدقيق والامين للاتفاقات الموقعة ... استمعت القيادة الفلسطينية الى تقرير مفصل عن مفاوضات ستوكهولم واجرت تقييما للمواقف والطروحات الاسرائيلية في هذه المفاوضات معتبرة ان المواقف الاسرائيلية تجاه قضايا الوضع النهائي التي جرى تقديمها لم تخرج عن المواقف الاسرائيلية المعهودة والتي كانت السبب وراء استمرار المأزق التفاوضي على مدى الأشهر العشرة الأخيرة ..كما ان قضية الاسرى والمعتقلين بحاجة الى معالجة سريعة وفورية من قبل الحكومة الاسرائيلية التي يتعين عليها تنفيذ الاتفاق الخاص بهم على الفور, ولم يعد مقبولاً ولا معقولاً ان يعاني أسرانا ومعتقلونا في السجون الاسرائيلية دون وجه حق وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات وبعد ان وقعنا أكثر من اتفاق يقضي بإطلاق سراحهم ..ان الحكومة الاسرائيلية لازالت وبشكل متواصل ، تخل بالمواعيد, خاصة الموعد المقرر لإنجاز اتفاق الاطار الذي انتهى في 23 الشهر الحالي دون التوصل الى هذا الاتفاق ... وكذلك الموعد المقرر لتنفيذ المرحلة الثالثة الرئيسية من إعادات الانتشار في 23 يونيو, فحتى بعد مرور عدة أشهر على المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثالثة ، لازالت الحكومة الاسرائيلية تواصل التهرب من تنفيذ هذه المرحلة الأساسية والجوهرية وتعطل كل الاجتماعات التي كانت مقررة لتنفيذ هذه المرحلة) .



( يتبع – الجزء الرابع )