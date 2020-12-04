قطاع غزة: 7 وفيات و 788 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة - وطن: - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات وفاة و788 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2570 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واكدت الصحة في تقريرها اليومي وفاة 7 مواطنين جراء الاصابة بفيروس كورونا داخل مشافي القطاع، ليبلغ عدد الوفيات 129 وفاة في القطاع منذ بدء الجائحة.

واشارت الى تعافي 746 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليترفع عدد المتعافين الى 13326 حالة.

وبلغ العدد التراكمي لمجمل المصابين في القطاع 23811، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10356 حالة، في وقت أكدت فيه صحة غزة ان الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 349 حالة.