وزير بحريني يتجول في القدس القديمة بحماية أمن الاحتلال

وطن: في ظل مخاوف من إمكانية استهداف السياح الإسرائيلين في دول الخليج من قبل طهران، اعتبر وزير بحريني أثناء تجوله في شوارع القدس القديمة، أنّ أي تهديد من قبل إيران هو تهديد لبلاده أولاً، مطمّناً بوجود "جهاز أمني جيّد"، بحسب صحيفة "جيروزالم بوست".

واعتبر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زياد الزياني، الذي أمضى ثلاثة أيام في إسرائيل الأسبوع الجاري، في مؤتمر صحفي، أنّ "القدس قد تكون المدينة الأكثر روحانية في العالم، الهواء كان مختلفاً"، وذلك بعد زيارته لقبة الصخرة فوق الحرم القدس، ثالث أقدس موقع لدى المسلمين.

ورداً على سؤال حول امكانية استهداف الإسرائيليين في البحرين، لاسيما بعد مقتل العالم النووي، محسن فخري زاده، ابتسم الوزير البحريني قائلاً للصحفي الذي طرح السؤال " لا طبعا، يبدو أنك تشاهد أفلام 007 كثيرا (في إشارة إلى سلسلة أفلام جيمس بوند)".

وأوضح الزيراني أنّ "هذه ليست مشكلة على الإطلاق، بوجود جهاز امني جيد في البحرين"، وتابع متوجها للصحافي: "لا تنسى أن أي تهديد للزائر هو تهديد للبحرين، لذلك علينا الحفاظ على أمن بلدنا وحماية حدودنا بشكل جيد".

وأعرب الوزير البحريني عن استعداد بلاده نشر المزيد من العناصر الأمنية، مستدركاً بالقول "لا أعتقد أنّ هذا هو المطلوب".

وأشار إلى أنّه تجول بمفرده ودون حراسة في شوارع القدس ليلاً، ولم يشعر بالتهديد، بل أن "العديد من العرب سألوا عن جنسيتهم وكانوا يرحبون به عندما يقول لهم إنّه من البحرين"، على حد تعبيره.

هذا وأعرب مسؤولون أمنيون في دولة الاحتلال، الأسبوع الماضي، عن قلقهم من أنّ تستهدف إيران السياح الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات أو البحرين، وذلك للردّ على مقتل زاده.

كما ذكر تقرير "قناة 12" العبرية أنّ مسؤولي الدفاع يشعرون بقلق من احتمال استهداف السياح الإسرائيليين في الإمارات لقربها جغرافياً من إيران، ما يسهّل الوصول إليها.

وأضاف التقرير أنّه "بدأ العمل والتنسيق بين مسؤولين أمنيين إسرائليين وإماراتيين لحماية السياح القادمين".