للعام الـ13.. دولة الاحتلال لا تزال على رأس الدول الأكثر تسلحًا

وطن: واصلت دولة الاحتلال محافظتها على مكانتها كأكثر دولة تقوم بالتسلح، للعاك الثالث عشر.

جاء ذلك وفقًا لتقرير مؤشر التسلح العالمي (GMI) الذي نشره معهد أبحاث السلام (BICC) في ألمانيا، والذي يقيس معدل الانفاق العسكري لـ151 دولة من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن "إسرائيل باتت أكثر دولة تقوم بالتسلح منذ العام 2007 وحتى الآن، وذلك بنفقات عسكرية بلغت 20 مليار دولار، ما يعادل 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.

التقرير ذكر أن "إسرائيل" لديها 169 ألفًا و500 جندي، موضحًا أن هذه الاستثمارات الكبيرة في الجيش، تتواصل نتيجة الوضع الأمني المتوتر، وتتماشى مع معدل التسلح المرتفع بشكل عام في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن أرمينيا جاءت بالمركز الثاني، تلتها عمان، والبحرين، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، وبروناي، وروسيا، والكويت والأردن.

وشدد التقرير على أن هناك ميلا للتسلح منذ فترة طويلة بالشرق الأوسط، وأن هناك 6 دول بتلك المنطقة من بين الـ10الأكثر تسليحًا على مستوى العالم.