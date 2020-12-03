"فيسبوك" و"إنستغرام" يعتزمان حذف المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

وطن: أعلنت شركة "فيسبوك" أن موقعي "فيسبوك و"إنستغرام" التابعين لها، سيحذفان المعلومات المضللة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إطار حملة لضمان سلامة متلقيه.

وأكدت الشركة التزامها بالحملة لضمان أمن المستخدمين وإطلاعهم على المعلومات بشأن وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار في الإعلام ودعم العاملين على التأكد من صحة المعلومات، إضافة إلى منع الإعلانات التجارية المضللة المتعلقة باللقاحات.

وقالت "فيسبوك" اليوم الخميس: "في ضوء الأخبار الأخيرة حول أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستنتشر حول العالم قريبا، سنبدأ خلال الأسابيع القادمة بحذف المعلومات الكاذبة عن تلك اللقاحات" على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأضافت الشركة أنها ستتعاون مع سلطات الدول وأجهزة الصحة، لتقديم دعم لها في محاربة الفيروس.

المصدر: (نوفوستي)