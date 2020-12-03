الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى "عيادة سجن الرملة"

وطن: قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الجريح علي عمرو من مستشفى "سوروكا" الاسرائيلي إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة.

وأوضح عجوة، أن الحالة الصحية للمعتقل المصاب عمرو من مدينة دورا قضاء الخليل، طرأ عليها تحسنا خلال الأيام الماضية وفقا للأطباء.

وبين أن المحكمة العسكرية في "عوفر" عقدت اليوم جلسة تمديد توقيف غيابية للأسير، ومددت توقيفه لثمانية أيام، مشيرة إلى أن المعتقل عمرو كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال مطلع الشهر الحالي قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها للمستشفى وهناك أجريت له عملية جراحية.