6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل، اليوم الخميس، ستة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير مراد حسن ذياب أبو زيتون (37 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 03 /12 /2003، وهو محكوم بالسجن 22 عاماً.

ومن بيت لحم، دخل الأسير ناصر عزيز محمد صلاح (46 عاماً)، عامه الخامس عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 03 /12 /2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير ومحمد أحمد سالم الخطيب (49 عاماً)، عامه الخامس عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 03 /12 /2006، وهو من سكان محافظة بيت لحم، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

أما الأسير إبراهيم سليم موسى أبو سنينة (23 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 03 /12 /2014، وهو محكوم بالسجن 15 عاماً.

ودخل الأسير عمار خالد الرجبي (27 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السادس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 03 /12 /2015.

كما دخل الأسير زياد أيوب وهدان (24 عاماً)، من سكان محافظة القدس، عامه السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 03 /12 /2015.