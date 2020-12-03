إغلاق المرافق التعليمية والمساجد في غزة لمواجهة كورونا

وطن: قررت داخلية غزة إغلاق المدارس، باستثناء طلبة الثانوية العامة، إضافة إلى الجامعات ورياض الأطفال والمساجد، ابتداء من السبت المقبل.

وجاء القرار من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

​​​​​​​ووفق أحدث إحصائية، صدرت الخميس، سجّل القطاع 23023 إصابة بالفيروس، بينها 10321 حالة نشطة منها 140 بحال الخطر، بينما تم تسجيل 122 حالة وفاة.

ومنذ أسابيع، يشهد قطاع غزة ارتفاعاً مضطرداً في معدل تسجيل الإصابات بالفيروس بشكل يومي، ما ينذر بخطر وقوع كارثة حقيقية، بحسب منظمات صحية.