الاحتلال يجدد تقييد حركة عضو إقليم حركة "فتح" بالقدس ياسر درويش

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عضو إقليم حركة "فتح" في القدس ياسر درويش قرارا بتجديد تقييد عمله ونشاطاته داخل المدينة المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى.

وكانت شرطة الاحتلال استدعت درويش للتحقيق معه في "المسكوبية" صباح اليوم، حيث استمر التحقيق لعدة ساعات وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيقل، إضافة لتجديد قرار عدم القيام بنشاطات وفعاليات في القدس لستة شهور.

يذكر أن الاحتلال منع درويش من دخول الضفة الغربية لمدة ثلاثة شهور، إضافة لقرار سابق بتقييد حركته داخل القدس المحتلة لستة شهور.