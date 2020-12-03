السموع يفوز على أهلي الخليل بهدف وحيد ضمن دوري المحترفين

وطن: حقق فريق شباب السموع "الليث" فوزا مستحقا وثمينا على حساب أهلي الخليل، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن افتتاح الأسبوع الثامن من دوري المحترفين بكرة القدم.

وبهذا الفوز، قفز السموع إلى المركز الخامس مؤقتا رافعا رصيده إلى 12 نقطة، أما الأهلي فاحتل المركز السابع متجمدا رصيده عند تسع نقاط.

وظهر السموع بصورة أفضل من الأهلي، وأهدر فرصتين محققتين الأولى بعد انفراد محقق للاعب وائل عواودة الذي سدد لكن الحارس نعيم أبو عكر حولها إلى ركنية، والثانية عندما ارتطمت رأسية أحمد كشكش بالعارضة دون متابعتها بالشكل المطلوب.

أما الأهلي فسنحت له فرصة واحدة عن طريق منتصر الجعبري، تألق الحارس السموعي في إبعادها.

وزادت وتيرة وأداءالفريقين في الشوط الثاني بحثا عن الفوز، وتحقق ذلك للسموع بإحرازه الهدف الوحيد عند في الدقيقة 65 بواسطة لاعبه إسماعيل العمور.