أبو كشك رئيسا لمجلس إدارة جمعية القدس للتمكين والتنمية

وطن: عقد مجلس إدارة جمعية القدس للتمكين والتنمية (إحدى مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس ) اجتماعه الأول عبر التقنية الرقمية بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت الشهر المنصرم ، وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس الإدارة السابق منيب رشيد المصري الذي شكر المجلس الجديد على حماسه واهتمامه وتسلمه راية الجمعية ، معتبرا أن المجلس يضم نخبة من الشخصيات والكفاءات التي تبشر بمستقبل متميز للمؤسسة .

من جهته شكر المجلس الجديد منيب رشيد المصري على دعمه وعطاءه اللامحدود لمدينة القدس وتبرعه الدائم لصندوق ووقفية القدس وآخر ذلك تبرعه السخي لصندوق تمكين القدس الذي تأسس بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية .

وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على النحو التالي : ا.د عماد أبو كشك - رئيسا ، هند خوري - نائبا للرئيس ، حازم القواسمي - أمينا للسر ،رائد سعادة- أمينا للصندوق ، تيسير بركات - رئيس لجنة التنمية المجتمعية ( الأندية والشباب ) رامي أبو شقرا - رئيس لجنة المنح الدراسية ، ربى المسروجي - رئيس لجنة التمكين الاقتصادي ، كمال عبيدات - رئيس لجنة البرنامج الإنساني والإغاثي ، عبده ادريس - رئيس لجنة حشد الموارد وعضوية كل من كمال تيم وأشرف أبو عيسى ، ومجدي زغير ، ووليد الأحمد كذلك جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالخطة المستقبلية والهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة ومنهجية تنفيذ المشاريع والقطاعات المستهدفة .