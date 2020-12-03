إصابة 32 مواطنا خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في سلفيت

وطن: أصيب 32 مواطنا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع بينهم نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف،خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم لمسيرة مركزية في منطقة "الراس" غرب سلفيت.

واطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق.

ومن بين الإصابات أمناء سر حركة "فتح" في كل من: سلفيت عبد الستار عواد، ونابلس جهاد رمضان برصاص معدني في القدم، وطوباس محمود صوافطة، وجنين عطا أبو ارميلة برصاصة معدنية في يده، والقدس عاهد الرشق.

وكانت المسيرة انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيطان، للتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضي المواطنين لتوسيع البؤر الاستيطانية.

وكان المستوطنون، قد جرفوا أراضي المواطنين في منطقة "الراس"، ووضعوا عليها بيوتا متنقلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

(وفا)