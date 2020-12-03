لجنة الطوارئ العليا تجتمع الأحد المقبل لبحث الخطوات المقبلة بسبب الارتفاع الخطير بالإصابات

وطن:قال مدير عام ديوان وزارة الصحة د. علي عبد ربه، إن اجتماع للجنة الطوارئ العليا، سيعقد يوم الأحد المقبل لبحث سيناريوهات عدة لتحديد الخطوات والاجراءات التي ستتخذ الفترة المقبلة نتيجة الوضع الوبائي الخطير والمقلق جداً وارتفاع نسبة الاصابات.

وحذر عبد ربه خلال حديثه للإذاعة الرسمية، صباح اليوم الخميس، من خطورة الوضع الصحي جراء الارتفاع السريع في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، داعياً الجميع الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية وتحمل المسؤولية الاجتماعية لحصر الوباء.

وأفاد عبد ربه بأن نسبة الفحوصات الايجابية للمسوحات الطبية اليومية للمصابين تجاوزت الثلاثين بالمئة، فيما سجل عدد الوفيات اليومي ارتفاعا ملحوظاً ما يؤشر الى الدخول في مرحلة الوضع الصحي الخطير.

وكان عبد ربه قد أكد خلال حديثه، أن التوجه نحو سياسة الإغلاق الشامل مرهونة بالوضع الوبائي، فيما أشار إلى أننا انتقلنا مع حالة البؤر الوبائية ونعيش حالة التفشي المجتمعي.