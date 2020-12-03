هيئة سوق رأس المال تعدل الية احتساب قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمرها

وطن: أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رفع قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمر الهيئة بنسبة 5 %، في إطار مواكبة الهيئة لمخاطر صناعة التأمين واسهاما في تعزيز سبل حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من الخدمات التأمينية في حال عدم مقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها.

وتضمن التعديل إضافة نسبة مقدراها 5% من اجمالي محفظة التأمين السنوية الى قيمة المبلغ الثابت الذي كان محدد في السابق والبالغ 250,000 دولار أمريكي للشركات المحازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وبمبلغ 500,000 دولار أمريكي للشركات المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والحياة معا، على أن يتم تعديل قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمر الهيئة بشكل سنوي في موعد لا يتجاوز 31 آذار من كل عام وذلك استناداً لحجم المحفظة التأمينية المتحققة لكل شركة تأمين.