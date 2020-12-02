بعد 19عاما.. الأسير نضال دغلس يعانق الحرية

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير محمود نضال دغلس (40 عاماً) من قرية برقة شمال غرب نابلس بعد قضائه كامل فترة حكوميته البالغة 19 عاماً، حيث تم الإفراج عنه عند معبر الظاهرية جنوب مدينة الخليل، ولدى وصوله قريته برقة ليلاً أقيم له حفل استقبال حاشد.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل دغلس بتاريخ 2 كانون أول 2001 في أوج الانتقاضة الثانية بتهمة الانتماء للجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومقاومة الاحتلال، وحكم عليه بتاريخ 28 حزيران 2003 بالسجن مدة 19 عاماً قضاها كاملة، وتنقل خلالها بين العديد من سجون الاحتلال.

وكان دغلس قد التحق بعد إنهائه الثانوية العامة، بجامعة القدس المفتوحة ودرس إدارة أعمال، إلا أنه لم يكمل مسيرته التعليمية بسبب الاعتقال، كما أنه كان قد التحق بجهاز الشرطة الخاصة الفلسطينية، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، التحق مباشرة في المجموعات المسلحة للجبهة الشعبية التي قاومت الاحتلال إلى أن تم اعتقاله.