واشنطن تسحب نصف دبلوماسيي سفارتها في بغداد وسط تصاعد التوتر مع طهران

وطن: قالت ثلاثة مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسحب "مؤقتًا" بعض موظفيها من السفارة الأمريكية في بغداد، وسط مخاوف من انتقام قريب من ذكرى اغتيال قاسم سليماني.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الانسحاب سيحدث في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية لقتل الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في 3 يناير كانون الثاني (2019)، بسبب مخاوف بشأن الانتقام.

وردد مصدر مُطلع أن قرار الانسحاب الجزئي المؤقت تم تحديده في اجتماع لجنة تنسيق السياسات يوم الثلاثاء.

وقال كل من المسؤول الأمريكي والمصدر المُطلع إن الانسحاب كان من المتوقع أن يستمر فقط حتى منتصف يناير كانون الثاني، بعد مرور الذكرى السنوية لمقتل سليماني.

ووصف مصدر دبلوماسي الانسحاب بأنه "طفيف"، وأشار إلى أنه يأتي في الوقت الذي يأخذ فيه الناس إجازة ويسمحون لمزيد من الأشخاص بالمغادرة في هذا الوقت.

ومن غير الواضح بالضبط عدد الدبلوماسيين الذين يتم سحبهم من السفارة.

وتتوقع الحكومة الأمريكية انتقامًا محتملًا في ذكرى وفاة سليماني. وقال مسؤول بوزارة الدفاع لشبكة CNN، إن الإيرانيين يريدون الانتقام "ولن يستسلموا"، لكن الولايات المتحدة تعلم أن الإيرانيين لا يستعجلون الأمور ويمكنهم التخطيط لعدة أشهر أخرى.

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