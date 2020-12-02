فيروس "كورونا" يواصل ملاحقة لاعبي كرة القدم بغزة

وطن: أعلن عدد من لاعبي أندية الدرجتين الممتازة، والأولى لكرة القدم في قطاع غزة، الأربعاء، إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية.

وأكد محمود الجزار حارس مرمى خدمات رفح إصابته بـ "كوفيد 19", ما يعني غيابه عن الأسبوع الثاني من دوري الممتازة أمام خدمات الشاطئ يوم الاثنين المقبل في ملعب فلسطين بمدينة غزة.

كما كشف لاعبا خدمات خانيونس عدي عبد الهادي، وعلاء البيوك عن إصابتهما بالفيروس, ليواصلا الغياب عن الفريق في الأسبوع الثاني من دوري الأولى.

في سياق متصل، أكدت مصادر من اتحاد كرة القدم أن 3 أفراد من نادي هلال غزة سيخضعون لمسحة طبية بعد شعورهم بأعراض الإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت المصادر إن نادي الهلال أرسل كشفًا بـ 3 أسماء لاتحاد القدم بضرورة إجراء مسحة طبية لهم الخميس، لتحديد إصابتهم بـ "كورونا" من عدمه، بعد حصولهم على موافقة الدائرة الطبية باتحاد القدم.

وبحسب المصادر فإن الثلاثي شعروا بأعراض "كوفيد 19" مؤخرًا, ما دفعهم للغياب عن تدريبات نادي الهلال الأخيرة.

وعُرِف من الثلاثي كل من المهاجم الشاب بلال شعت، والإداري مدحت أبو رمضان، وسط توقعات ألا يظهروا مع الفريق في الجولة الثانية ضد اتحاد الشجاعية الاثنين المقبل ملعب اليرموك في مدينة غزة.