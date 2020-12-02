محافظ سلفيت يقرر إغلاق عدة مدارس بسبب كورونا

وطن: قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، إغلاق ثلاث مدارس لمدة 14 يوماً، وذلك بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم، ومدير الصحة بالمحافظة.

وأفاد كميل في بيان صدر عنه، بأن المدارس التي سيتم تعليق الدوام فيها لمدة 14 يوماً، هي: ذكور سلفيت الأساسية، وبنات حارس الثانوية، وبنات ياسوف سكاكا الثانوية.

وأضاف كميل، سيتم تعليق الدوام في المدراس التالية لحين خروج نتائج فحوصات الكادر التعليمي وهي: بنات دير استيا الأساسية، وذكور بروقين الأساسية.