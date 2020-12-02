أوقاف غزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح واحد بخانيونس

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة مساء يوم الأربعاء عن إغلاق مسجد السنة بحي الجنينة في محافظة رفح، ومسجد الحساينة بمعسكر جباليا شارع السكة في محافظة الشمال، مدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الخميس الموافق 3 / 12 / 2020م بسبب إصابة بعض روادها بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بناءً على المتابعة الميدانية للمساجد تقرر إعادة فتح مسجد آمنة بنت روقة الواقع في القرارة بمحافظة خانيونس بعد انتهاء مدة إغلاقه.