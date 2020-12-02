وزير بحريني: علاقاتنا مع إسرائيل قصة نجاح تدرس

وطن: قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "زايد بن راشد الزياني"، إن علاقات بلاده مع دولة الاحتلال الإسرائيلي "قصة نجاح تدرس".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قوله إن اسرائيل والبحرين يعملان على تحقيق نمو بسرعة في العلاقات الثنائية بينهما، و"العالم كله يشاهد هذه العلاقات، سنجعلها قصة نجاح تدرس للآخرين".



والتقى "الزياني"، الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية "غابي أشكنازي"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم فيها بمعية وفد تجاري بحريني كبير.

وقال "الزياني" لـ"نتنياهو" خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، إن السلام بين البحرين وإسرائيل "يؤسس لعالم أفضل للأجيال القادمة. التكامل المباشر بين مجتمعات رجال الأعمال سيكون له انعكاسا إيجابيا على المواطن العادي".

وأضاف: "نحن صادقون في هذا الأمر وملتزمون تماما.. نتحرك بخطى سريعة؛ لأننا نريد تعويض الوقت الضائع".

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، فإن الجانبين وقعا 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الزياني" أنه "حريص" على بدء رحلات مباشرة بين البحرين وتل أبيب عبر طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين، والذي يتواجد رئيسها التنفيذي "وليد العلوي" في الرحلة.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال في تغريدة على تويتر: "نشهد أيامًا رائعة حيث نحلّ السلام في هذا اليوم بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. السلام الذي يجمع بين كلا شعبينا هو سلام حقيقي".