البرلمان الإيرلندي يقر تشكيل مجموعة أصدقاء فلسطين لدعم شعبنا

وطن: أعلنت النائب في البرلمان الإيرلندي فرانسيس بلاك إعادة تشكيل مجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان الإيرلندي.

وقالت إن ذلك جاء خلال جلسة حضرها أعضاء مجلس الشيوخ من جميع الأحزاب.

وأضافت أن اللجنة ستعمل بجد للتأكد من أن أيرلندا تتخذ موقفا قويا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ونشر الوعي في كافة أرجاء ايرلندا بشأن ما يحدث في فلسطين.

وأكدت أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية، وأن اللجنة ملتزمة بذلك.