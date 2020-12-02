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كنيست الاحتلال يقر قانون حله بالقراءة التمهيدية

02.12.2020 07:14 PM
كنيست الاحتلال يقر قانون حله بالقراءة التمهيدية

وطن:  أقر كنيست الاحتلال اليوم الأربعاء،  قانون حل نفسه بالقراءة التمهيدية.

وفي حال تم تمرير القانون بالقراءات الثالثة دون التوصل لحل بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، أو التوصل لحل بين أحزاب مشتركة يمكنها أن تشكل أغلبية لتشكيل حكومة بديلة، فإن الانتخابات الرابعة ستجري في مارس/ آذار المقبل.

وكان بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وحليف نتنياهو الحالي في الحكومة، ترك للأخير فرصة وخيارًا لإمكانية وقف هذه الخطوة بالإعلان الفوري عن تمرير الميزانية.

 

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