تكريم 7 شخصيات من أصحاب الهمم خلال حفل أقيم في روابي

وطن: احتفت مؤسسة متحدون من أجل الإنسانية، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للإعاقة، في حفل أقيم بمدينة روابي لتكريم أصحاب الهمم تحت عنوان "إصرار"، برعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام.

وكرم الحفل شخصيات بارزة من أصحاب الهمم، كان لهم بصمة في المجتمع، وهم الإعلامي عبد السلام أبو عسكر، ويارا قواريق من رام الله مغنية تدرس الموسيقى بعامها الأول في جامعة بيرزيت، ومنى الحاج أحمد منسقة جمعية نجوم الأمل ومؤثرة اجتماعية، ومحمود أبو دغش من طولكرم وهو فنان ورسام فلسطيني، وناجي ناجي من غزة أمين سر الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وناشط شبابي وحقوقي مدافع عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولم يتمكن من الوصول للحفل، وإبراهيم رباح من رام الله صانع محتوى لذوي الإعاقة السمعية ومترجم إشارة للأغاني، وظريفة الشيخ علي من القدس وهي عاملة اجتماعية في المراكز الجماهيرية ومحاضرة عن كيفية تعامل طلاب التربية مع ذوي الإعاقة.

من جهتها، أكدت المحافظ غنام أهمية دور أصحاب الهمم، معبرة عن فخرها بهم وبمشاريعهم الريادية. مشيرة إلى جاهزية المحافظة لدعمهم والوقوف إلى جانبهم.

وشددت غنام على إيمانها العميق بقدرات ذوي الهمم ومقدرتهم على تحقيق أهدافهم والاستثمار في طاقاتهم، مؤكدة تقديرها للمعتصمين بالمجلس التشريعي وتفهمها لكافة وجهات النظر وطريقة التعبير عن مطالبهم.

وأعربت عن شكرها بشار المصري على المساهمات الاجتماعية التي يقدمها للفئات الأقل حظا في المجتمع، مشيدة بالتعاون الوثيق بين المحافظة والمصري في هذا المجال لرسم البسمة على وجوه مفتقديها.

بدورها، قالت منسقة الفعالية حنين أبو غوش: "أطلقنا على حفلنا هذا إصرار، تعبيرا عن قوة الإصرار لدى أصحاب الهمم على النجاح والتفوق والانجاز رغم كافة الصعاب والمعيقات التي قد تقف أمامهم... وبإصرارهم تمكنوا من تخطي كافة العقبات والوصول إلى أبعد مدى".

وأضافت: "في اليوم العالمي للإعاقة رسالتنا لمجتمعنا الفلسطيني هي إرادة الروح والإنجاز الذي يحتاج فقط لعزيمة وإصرار، ما تثبطوا معناويتنا وكونوا سند النا، لأنو احنا سند الكم".

وأوضحت أن إقامة الحفل كان في روابي لأنها المدينة الوحيدة التي تعتبر مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة، وتمكنهم من التنقل بكل حرية وأريحية دون مساعدة أحد في كافة الأماكن.

وكرّمت جمعية متحدون من أجل الإنسانية بشار المصري لدعمه الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل بشركاته، إضافة إلى تأسيسه لمدينة روابي بمرافق صديقة لذوي الإعاقة.

وأعرب المصري عن شكره على هذا التكريم، قائلا: "تكريمي هو بوجودكم معنا هنا، تكريمي هو برؤية هذا الإصرار، هذه الروح والمعنويات التي تلهمنا العمل والاستمرار، رؤية الفنان محمد أبو دغش وهو على المسرح يرسم بريشته لوحة فنية انما رسم البسمة على وجهي ووجه جميع الحضور".

وأضاف "علينا واجب لذوي الإعاقة ومن جتهي سأعمل مع الجمعية لمراجعة جميع أنظمة شركاتنا وتعديلها لتكون صديقة لذوي الإعاقة، ونعطيهم الفرصة للانخراط في سوق العمل، ونأمل أن ما نعمله مع الجمعية يصبح قدوة لأماكن العمل في جميع القطاعات.

وتخلل الحفل وصلة غنائية للمبدعة يارا قواريق، فيما قام الفنان أبو دغش برسم لوحة فنية للرئيس الراحل ياسر عرفات، وقدم إبراهيم الرجا أغنية موطني بلغة الإشارة.