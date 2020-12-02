سلوان يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى بفوز على القوات

وطن: - استعاد فريق سلوان المقدسي صدارته لدوري الدرجة الاولى "الاحتراف الحزئي"، إثر فوزه على مستضيفه القوات بهدف وحيد، في لقاء اقيم بينهما مساء اليوم الاربعاء، على ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس، ضمن الجولة السابعة.

وبهذا الفوز رفع السلاونة رصيدهم الى ١٧ نقطة في المركز الاول، أما القوات فتجمد رصيده عند ٧ نقاط في الترتيب العاشر.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لسلوان أيوب مراغه في الدقيقة ٥٢ .

وعلى ملعب الجامعة الاميركية في مدينة جنين، حقق فريق اسلامي قلقيلية فوزا غاليا على حساب أصحاب الارض مركز عسكر بواقع هدف وحيد، عن طريق احمد منصور في الدقيقة ١٧.

ورفع إسلامي قلقيلية رصيده الى ٩ نقاط في الترتيب السادس، فيما تراجع عسكر على سلم اللائحة الى المركز السابع برصيد ٨ نقاط.

وتختتم غدا مباريات الاسبوع السابع بإجراء لقاءين على النحو التالي: هلال اريحا /بيت فجار على ستاد فيصل الحسيني الساعة الثالثة عصرا، وأهلي قلقيلية/ العُبيدية على ملعب الجامعة الامريكية الساعة الثالثة عصرا.