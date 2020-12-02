الاحتلال يعتقل الأسير المحرر أحمد أبو سرية على حاجز عسكري جنوب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من مخيم جنين، على حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد عبد الله أبو سرية، أثناء مروره على حاجز عسكري، على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.

وأضاف سمور، ان أبو سرية أسير محرر سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على دوار بلدة عرابة خلال الآونة الأخيرة، ونصبت الحواجز واعاقت تحركات المواطنين ودققت في هوياتهم واعتقلت شبانا.