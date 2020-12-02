كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

وطن: صادق كنيست الاحتلال بهيئته العامة، مساء اليوم الأربعاء، على حل نفسه، بعد تقديم مشروع قانون خاص بذلك قدمته المعارضة بزعامة يائير لابيد.

وأقر مشروع القانون بأغلبية 61 صوتًا مقابل معارضة 54، في حين تغيب منصور عباس من القائمة العربية عن التصويت بعد تعرضه لانتقادات في ظل دفاعه السابق عن بنيامين نتنياهو ورئاسته للحكومة.

وأيد أعضاء حزب أزرق - أبيض مشروع القانون المقدم.

وسيتم نقل مشروع القانون إلى لجنة الكنيست الداخلية لمناقشته، قبل إعادة طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وترك بيني غانتس زعيم أزرق - أبيض، الفرصة أمام نتنياهو، لمحاولة التوصل لاتفاق بتمرير الميزانية فورًا وبما يمنع تمرير القانون بالقراءات الأخرى.