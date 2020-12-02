الإغاثة الزراعية تختتم المرحلة الأولى من التدريب في ممارسات الاقتصاد الأخضر

وطن: تقدم جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) المرحلة الأولى من نشاط تدريب المزارعين والتعاونيات الزراعية، وتشمل المرحلة الاولى من التدريب المكثف الذي يعقد في مقر الاغاثة بالمدينة العديد من المواضيع التدريبية التي تتناول العمل التعاوني والاقتصاد الاخضر وادارة وتشغيل المزارع النموذجية وتطبيقات الاقتصاد الأخضر وإدارة الأعمال المزرعة ومهارات التسويق وتعظيم الربح وإدارة المخاطر التوثيق بالسجلات المزرعة ، وتم التدريب بمشاركة أعضاء الهيئات الإدارية والتنفيذية لجمعيتي غزة وخانيونس التعاونيتين.

ويأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع " تطوير وتحسين مزرعتين نموذجيتين لتعزيز استقرار سكان قطاع غزة" الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ من خلال مؤسسة GIZ والذي يهدف الى انشاء مزرعتين نموذجيتين من خلال الاستثمار في التكنولوجيا صديقة البيئة وممارسات الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة والعمل على تطوير العمل بأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر في المزارع النموذجية التي تم انشائها في محافظتي الشمال وخانيونس.

ويوضح التدريب العملي الأهمية القصوى لاستخدام ممارسات الاقتصاد الأخضر، بدلاً من ممارسات التنمية التقليدية، وإظهار فعالية هذه الممارسات في الاستدامة البيئية وفي تهيئة وخلق ظروف أفضل للمزارعين.

وأثنى المشاركون على دور الاغاثة الزراعية في تنمية قدراتهم وتزويدهم بالخبرات التي من شانها ان تمكنهم مستقبلا في العمل الميداني كما وجهوا شكرهم على دورها في تعزيز صمود المزارعين وتقديم كافة السبل التسهيلية لهم من خلال الدعم المعنوي والمالي.

ويشار الى ان التدريب يستهدف في مرحلته الثانية بناء قدرات نحو 200 مزارع ومزارعة من أعضاء التعاونيات والمزارعين من مختلف محافظات قطاع غزة، لتزويدهم بالمهارات والخبرات الزراعية التي تتضمن ممارسات الاقتصاد الأخضر في الجوانب النظرية والعملية بالمزارع النموذجية، كما ان التدريب سيغطي العملية الزراعية بالكامل من النواحي الإنتاجية والفنية والاقتصادية.