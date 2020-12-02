الاتحاد العام للمعلمين يعلن الإضراب الشامل رفضاً لقرار المالية

وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، الأربعاء، الإضراب الشامل مع عدم التوجه إلى المدارس والوزارات ومديريات التربية يوم غد الخميس، احتجاجاً على عدم صرف كامل المستحقات المتأخرة للموظفين.

وقال الاتحاد في بيان له، إن هذا الإضراب خطوة تحذيرية وسيصدر بيان عن الاتحاد في بداية الأسبوع المقبل إذا لم تتراجع وزارة المالية عن هذه الآلية التي أعلنت عنها.

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وقال إن ما أعلنت عنه وزارة المالية نيتها صرف نصف المستحقات، بإضافة إلى راتب كامل، مرفوض جملة وتفصيلاً وما هو إلا تراجع عن كل الاتفاقيات بين الاتحاد والحكومة.

مشيراً إلى أنّ كل الرواتب المحولة من وزارة المالية، لن تكفي لتسديد البنوك والقطاع الخاص والشيكات والديون بمختلف أنواعها.

وفيما يلي صورة عن البيان: