سلطة النقد توضح آلية الخصم من رواتب الموظفين

وطن: أوضحت سلطة النقد آلية الخصم من رواتب الموطفين المقترضين.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الأشهر من (7-10)، كما سيتم خصم قسط راتب شهر 11 كاملاً.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، عن صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس، إضافة إلى صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ .

وقالت في بيان لها، إنها ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر "الاحتلال" لاسترجاع أية مبالغ متبقية.

وأضافت: سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.