المالية: غدا سيتم صرف راتب تشرين الثاني كاملا، بالإضافة إلى 50% من المستحقات المتراكمة منذ شهر ايار وحتى تشرين أول

وطن: أعلنت وزارة المالية عن صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس، إضافة إلى صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ .

وقالت في بيان لها، إنها ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر "الاحتلال" لاسترجاع أية مبالغ متبقية.

وأضافت: سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.