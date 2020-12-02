16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة في الضفة الغربية والقدس جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مبينة أن 9 حالات وفاة سجلت في الضفة الغربية " الخليل (2)، نابلس (2)، رام الله والبيرة (2)، ضواحي القدي (1)، طولكرم (1)، جنين (1)"، و7 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأفادت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي:

الخليل (224).

نابلس (321).

بيت لحم (200).

قلقيلية (70).

رام الله والبيرة (174).

جنين (151).

أريحا والأغوار (16).

سلفيت (97).

طولكرم (94).

طوباس (36).

ضواحي القدس (70).

قطاع غزة (735).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي:

الخليل (139).

جنين (81).

نابلس (127).

طولكرم (45).

رام الله والبيرة (140).

طوباس (71).

سلفيت (49)، قلقيلية (33).

أريحا والأغوار (11).

قطاع غزة (355).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.