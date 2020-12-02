حسين الشيخ: حكومة الاحتلال تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن حكومة الاحتلال حوّلت كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة الفلسطينية.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال الشيخ "الحكومة الاسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل".

وكان الإعلام العبري قال إن "كابينت" الاحتلال قرر، خلال اجتماعه، الأحد الماضي، تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة من عائدات الضرائب، والاستيلاء على 600 مليون شيكل بدل رواتب الأسرى لعام 2019.