7 وفيات و735 إصابة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفى 311 حالة، منها 133 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 2678 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 22196 إصابة، بينهم 10000 حالة نشطة، و12078 حالة تعافٍ و118 حالة وفاة.